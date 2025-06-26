АвтоВАЗ представил новый спортпрототип Lada Niva для «Шелкового пути»

Новинка спортивного подразделения завода в Тольятти дебютирует в гонках уже в июле.

© АВТОВАЗ

Заводская команда АвтоВАЗа — Lada Sport — выставит две абсолютно новые машины на ралли-марафоне «Шелковый путь-2025», до старта которого осталось чуть больше двух недель. Lada Niva Sport Turbo заменит спортпрототип Niva Sport T2, с которым «вазовцы» выиграли в прошлом году в классе Open.

© АВТОВАЗ

Как рассказали в АвтоВАЗе, новый автомобиль кардинально отличается от своего предшественника как внешне, так и технически. Визуально Sport Turbo выделяется расширенными колёсными арками и колёсами на специальных внедорожных шинах. Под капотом установлен турбированный 1,6-литровый двигатель на 280 л.с. Коробка передач — новая 6-ступенчатая «секвенталка».

Среди других технических новшеств — независимая подвеска на обеих осях с двойными амортизаторами, тормозная система с четырьмя поршнями и дисками диаметром 302 мм. Колесная база выросла до 2500 мм, а клиренс увеличился до 350 мм, что обеспечит машине высокую проходимость на бездорожье и устойчивость в поворотах.

Lada Niva Sport Turbo построена с учетом гоночного регламента и оснащена каркасом безопасности, топливным баком с усиленной защитой. Салон оборудован ковшеобразными сиденьями и профессиональной навигационной системой.

© АВТОВАЗ

За рулём новых Lada Niva Sport Turbo на «Шелковом пути-2025», поедут действующие победители класса Open Дмитрий Воронов и Кирилл Еникеев, а также Михаил Митяев и Егор Охотников. Их соперники по классу выступят на автомобилях Toyota LC и багги Can-Am Maverick.

15-й по счету ралли-марафон «Шелковый путь» пройдет с 11 по 22 июля. На старт в Иркутске выйдут 100 экипажей из 15 стран на всех возможных видах техники — мотоциклы, квадроциклы, мотовездеходы, внедорожники и грузовики. Участникам предстоит преодолеть 4811 км по территории России и Монголии. Финиширует многодневная гонка в Горно-Алтайске.

Три автомобиля Tank примут участие в ралли-марафоне «Шелковый путь-2025»