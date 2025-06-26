Xiaomi SU7 Ultra ворвался в топ-3 быстрейших автомобилей в истории Нюрбургринга

Автомобиль, правда, не простой, а трековый. Причём об этой модификации стало известно только сейчас.

© Xiaomi

Китайский суперседан Xiaomi SU7 Ultra впервые попал в тройку самых быстрых автомобилей, когда-либо ездивших по легендарному гоночному кольцу Нюрбургринг. Электрокар уступает теперь только машинам двух немецких марок, передаёт CarNewsChina.

О достижении новой планки на «Северной петле» было объявлено на конференции Xiaomi Human-Car-Home Full Ecosystem в четверг, 26 июня. Прототип новой трековой версии Nurburgring Limited Track Edition преодолел 20,8-километровый круг за 6.22.091. Это на 42 секунды быстрее дорожной модификации SU7 Ultra.

Спецверсия SU7 Ultra Nurburgring Limited Edition получила ряд модификаций для езды по гоночным трекам: стальной каркас безопасности, карбоновый задний спойлер, а также углепластиковый капот с двумя массивными воздухозаборниками Салон оборудован спортивными ковшеобразными сиденьями и шеститочечными ремнями безопасности. «Обута» машина в гоночные слики Pirelli и оснащена подвеской с регулировками (койловер) Bilstein Evo R.

© Xiaomi

По технической «начинке» трековая версия не отличается от обычного SU7 Ultra: под капотом — трёхмоторная электрическая силовая установка, выдающая внушительные 1548 л.с. Автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 1,98 секунды и достигает максимальной скорости 350 км/ч. Запас хода от заряда до заряда достигает 630 км.

Всего будет выпущено 100 экземпляров Nurburgring Limited Track Edition.

Быстрее Xiaomi SU7 Ultra сложнейшую трассу Нюрбургринг преодолевали только два автомобиля. Электрический Volkswagen ID.R занимает второе место с результатом 6.05,336. А рекордсменом является лемановский спортпрототип Porsche 919 Hybrid Evo — 5.19,546.

Самый быстрый китайский автомобиль возвращается на Нюрбургринг