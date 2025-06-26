200 тысяч заказов за три минуты: стартовали продажи электрокроссовера Xiaomi YU7

Новинка Xiaomi может стать новым хитом китайского рынка.

© Xiaomi

Китайский технологический гигант Xiaomi объявил о старте продаж своего первого электрического внедорожника. Старт предзаказов был дан на масштабной презентации продукции компании — от наушников, смартфонов, планшетов, «умных» очков до трековой модификации седана SU7 и полноценной новинки YU7.

© Xiaomi

Дебют Xiaomi YU7 на публике состоялся ещё месяц назад. Тогда были раскрыты технические данные о машине, запас хода, комплектации и цветовая гамма. Главной интригой на презентации в штаб-квартире компании в Пекине была стоимость паркетника, которая до сегодняшнего дня держалась в секрете.

Вторая модель Xiaomi будет стоить от 253 500 до 329 900 юаней в зависимости от комплектации. Это дороже седана SU7, «вилка» цен на который составляет от 215 900 до 299 900 юаней, не считая трековых версий, как Nurburgring Limited Track Edition с ценником 629 000 юаней.

Стоимость Xiaomi YU7:

YU7 RWD (319 л.с., задний привод, 0-100 км/ч за 5,8 секунды, максимальная скорость 240 км/ч) — 253 500 юаней (2,7 млн рублей);

YU7 Pro AWD (496 л.с., подключаемый полный привод, 0 до 100 км/ч за 4,2 секунды, 240 км/ч) — 279 900 юаней (3 млн рублей);

YU7 Max AWD (690 л.с., постоянный полный привод, 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды, 253 км/ч) — 329 900 юаней (3,5 млн рублей).

Буквально за три минуты YU7 после запуска продаж собрал 200 тысяч заявок от покупателей. В розничную продажу кроссовер поступит в июле.

© Xiaomi

В компании прогнозируют, что спрос на кроссовер будет примерно в три раза выше седана. Цифра впечатляет, учитывая, что SU7 стал абсолютным бестселлером и выполнил годовой план продаж за первые девять месяцев на рынке.

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