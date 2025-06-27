В России может появиться туристическая версия Exlantix ET

Полуэлектрический паркетник в исполнении Camping edition предназначен для любителей драйва и путешествий.

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Премиальный бренд Exeed, входящий в состав концерна Chery Automobile, представил в Китае специальную версию гибридного кроссовера Exeed Exlantix ET. Модификация называется Camping edition и может официально появиться на российском рынке, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Туристический вариант паркетника унаследовал от оригинала комбинированную силовую установку с 1,5-литровым ДВС, не подключенным к приводу, и двумя электромоторами, выдающими 469 л.с. Запас хода достигает 1180 км с полным баком, в электрическом режиме можно проехать до 180 км.

Среди особенностей Camping edition — тягово-сцепное устройство с электромодулем 12v, специальные 20-дюймовые диски с красными шестипоршневыми суппортами, а также тонированные противотуманные фары и эксклюзивный шильдик серого цвета. Опционально доступны крепления для велосипеда и непосредственно само двухколесное транспортное средство.

«Компания рассматривает появление версии Exeed Exlantix ET Camping edition на российском рынке», — рассказали в пресс-службе дочерней марки Chery.

Обычный Exeed Exlantix ET поступил в продажу в России 5 июня текущего года. Стоимость — от 6,6 млн рублей.

Chery рассекретила особенности гибридного Exlantix ET для России