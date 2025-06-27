Первые поездки роботакси Tesla обернулись проблемами

Пассажиры рассказали об ошибках беспилотной Tesla Model Y на дорогах.

© Eric Gay/Associated Press/East News

Первые публичные испытания роботакси Tesla в Остине, штат Техас, привели к многочисленным проблемам на дорогах. Об этом сообщил Reuters, изучив опубликованные в Сети видео с поездок.

Пассажиры поделились как минимум 11 роликами, демонстрирующими проблемы во время поездки на беспилотном такси Model Y. На одном видео машина на 5-6 секунд выехала на встречную полосу, на другом — затормозила без видимых препятствий. В другом случае роботакси и вовсе высадило пассажиров на перекрестке. Ещё несколько раз беспилотная машина заехала на бордюры и превысила допустимую скорость.

В Tesla возникшие проблемы никак не прокомментировали. По крайней мере сообщений от пассажиров о ДТП и травмах при резком торможении не поступало.

Испытания беспилотного такси Tesla стартовали 22 июня. Автомобили передвигаются без человека за рулем, но пока работу ИИ контролирует инженер-оператор на переднем пассажирском сиденье.

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