Xiaomi YU7 собрал почти 300 тысяч заказов за первый час после старта продаж

Спрос на новинку китайской компании превзошёл все ожидания.

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Дебют электрического кроссовера Xiaomi YU7 на рынке вызвал ажиотаж среди автолюбителей. Только за первый час после старта продаж новинка китайской компании собрала 290 тысяч заказов, передаёт Reuters.

Столь высокий спрос стал сюрпризом даже для самого концерна, ожидавшего около 100 тысяч заявок на покупку. Для сравнения, «первенец» Xiaomi, седан SU7, на старте продаж в марте 2024 года, собрал в три раза меньше заказов.

Аналитики авторынка прогнозируют, что выход YU7 сильно ударит прежде всего по позициям Tesla Model Y, который до сих пор был самым продаваемым электрокроссовером в Китае.

«Вероятно, Tesla придется снизить скидку на Model Y, чтобы дать отпор YU7», – пишет Reuters.

Новинка Xiaomi стоит от 253 500 юаней (2,7 млн рублей). Это на 10 тысяч юаней, т.е. на 4%, дешевле батарейного паркетника компании Илона Маска.

200 тысяч заказов за три минуты: стартовали продажи электрокроссовера Xiaomi YU7