Стали известны подробности о сборке Lada Iskra на заводе в Санкт-Петербурге

Инсайдеры поделились деталями проекта сборки «Искры» на дополнительной площадке.

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Выпуск автомобилей нового семейства Lada Iskra на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартует 9 июля. Первые три дня сборка будет осуществляться в тестовом режиме, сообщает инсайдерский паблик Avtograd News.

В пробном режиме завод выпустит три машины в кузове седан. А с 12 июля предприятие уже в штатном режиме планирует производить по одному-два автомобиля в день. Ожидается, что к концу июля с местного конвейера сойдет 16 седанов и 17 универсалов Lada Iskra.

«Кузова и машинокомплекты будут поставлять с головного предприятия в Тольятти. В следующие месяцы поставки будут увеличивать, соответственно и выпуск товарных автомобилей будет возрастать», — рассказал источник.

АвтоВАЗ подписал соглашение с предприятием «Автозавод Санкт-Петербург» на полях ПМЭФ-2025. Выпуск «Искры» на экс-заводе Nissan будет запущен в дополнение к основному производству, который стартовал в апреле нынешнего года в Тольятти. В продажу новая модель Lada поступит 20 июля.

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