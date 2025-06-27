Mercedes-Benz отзывает практически все гиперкары AMG One

Автомобили стоимостью $5,5 млн (448 млн рублей) подлежат ремонту из-за угрозы возгорания.

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Компания Mercedes-Benz объявила о масштабном отзыве гиперкаров AMG One. На самом мощном и дорогом в истории дорожном автомобиле «трехлучевой звезды» обнаружен заводской дефект, который может привести к возгоранию, сообщает Motor1.

Федеральное управление по автотранспорту Германии выяснило, что на 219 экземплярах AMG One может не хватать штифта-фиксатора в гидроприводе активного заднего спойлера. Без этого уплотнения есть риск утечки гидравлической жидкости, которая может воспламениться при попадании на горячие детали двигателя.

Специалисты в сервисных центрах проверят в проблемных машинах наличие шплинта и корректность его установки. Под сервисное обслуживание попадают экземпляры, собранные с 12 декабря 2022 года по 9 мая 2025 года.

Всего Mercedes-Benz выпустила 275 единиц AMG One. Выходит, что обязательному сервисному обслуживанию подлежат 80% всех гиперкаров.

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