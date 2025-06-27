Гибрид на 394 силы и запас хода 1000 км: раскрыты характеристики Voyah Passion EVR для России

Также стали известны подробности об оснащении седана.

© Voyah

Представительский седан Voyah Passion EVR с гибридной силовой установкой готовится к дебюту в России. Презентация новинки, сборка которой налажена на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, состоится в первой половине июля, а пока раскрыты комплектации и технические подробности о машине.

© Voyah

Комбинированная силовая установка Passion EVR включает в себя 1,5-литровый турбодвигатель. ДВС выступает только в качестве генератора электричества, и, следовательно, автомобиль в движение приводят два электромотора мощностью 394 л.с. Время разгона с места до 100 км/ч — 5,9 секунды. Тяговый аккумулятор емкостью 43 кВт*ч обеспечивает дальность хода без заправки и подзарядки до 1000 км.

Седан оборудован адаптивной пневматической подвеской. Интеллектуальная система с помощью специальной камеры сканирует неровности и дефекты на дороге и автоматически выставляет дорожный просвет в диапазоне до 65 мм и регулирует жесткость амортизаторов.

© Voyah

В оснащение входят 20-дюймовые диски, водительское кресло с электрорегулировкой в 12 направлениях, подогрев передних и задних сидений, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша с двумя раздельными секциями. Кроме того, на передней панели установлено сразу три экрана, также дисплеи размещены на центральной консоли и в подлокотнике заднего ряда сидений.

Полноценная премьера Voyah Passion EVR состоится в рамках промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет с 7 по 10 июля в Екатеринбурге. На презентации, скорее всего, будут объявлены цены и дата старта продаж новинки российского авторынка. Стоимость «чистой» электрической модели Voyah Passion — 4,9-5,2 млн рублей.

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