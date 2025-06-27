В России стартует производство автомобилей новой марки Tenet

Скоро состоится презентация первой модели.

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Бывший завод Volkswagen в Калужской области в ближайшие дни начнет выпуск автомобилей нового российского бренда Tenet. Об этом объявил губернатор региона Владислав Шапша.

Марка Tenet была презентована в феврале текущего года. Под этим брендом на заводе в Калуге будут собирать китайские кроссоверы. Правда, до сих пор официально не подтверждено, что за машины и какой марки выбраны в качестве прототипов.

«В ближайшее время презентуем модель Tenet, которая с конвейера будет сходить в ближайшие дни на нашем заводе», — приводит слова губернатора информационное агентство ТАСС.

Предположительно, первые модели Tenet будут базироваться на трёх паркетниках Chery из семейства Tiggo: 7L, 4, 8 Pro Max. Новый бренд строит амбициозные планы и планирует открыть в общей сложности 200 автосалонов в 90 городах России.

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