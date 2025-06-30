Больше не бесит: названы способы борьбы с пробками, ямами и хамами

Названы три главных дорожных раздражителя и технологии, спасающие от них.

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Пробки, некачественное дорожное покрытие и хамство соседей по дороге возглавляют список самых нервозных моментов для российских водителей. Три этих фактора портят впечатления от вождения 78% автомобилистов, опрошенных в ходе исследования медиахолдинга Rambler&Co, экосистемы Сбера для автолюбителей и каршеринга Ситидрайв. О том, как справиться с этими раздражителями, рассказали эксперты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто (входит в экосистему Сбера для автолюбителей).

Раздражитель №1: Пробки на дороге и скука за рулём

Долгая дорога покажется короче, а время в пробке не будет потрачено впустую, если в вашем автомобиле имеются:

Продвинутый навигатор , которым оснащаются почти все современные автомобили, анализирует трафик, погоду, аварии и предлагает альтернативные маршруты. При необходимости водитель может самостоятельно выстроить маршрут. Для более точной навигации важно обновлять карты и по возможности скачивать их для дорог, по которым поездки совершаются чаще всего.

, которым оснащаются почти все современные автомобили, анализирует трафик, погоду, аварии и предлагает альтернативные маршруты. При необходимости водитель может самостоятельно выстроить маршрут. Для более точной навигации важно обновлять карты и по возможности скачивать их для дорог, по которым поездки совершаются чаще всего. Современная мультимедийная система, помогающая снизить стресс за рулём и разнообразить поездку в пробке. Большой дисплей и поддержка бесконтактного управления позволяют слушать музыку, подкасты и отвечать звонки, не отвлекаясь от управления автомобилем.

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Раздражитель №2: Плохое дорожное покрытие

Против ям на дорогах, тряски, шума и ударов по подвеске эффективны:

Электронно-управляемая подвеска , умеющая подстраивается под особенности дорожного покрытия, автоматически регулируя жесткость амортизаторов.

, умеющая подстраивается под особенности дорожного покрытия, автоматически регулируя жесткость амортизаторов. Гибкие опоры двигателя , снижающие вибрации, которые передаются на кузов при езде по ямам.

, снижающие вибрации, которые передаются на кузов при езде по ямам. Многорычажная подвеска, обеспечивающая плавный ход автомобиля благодаря более точному управлению колёсами при проезде по трассам с плохим покрытием или проселочным дорогам.

Раздражитель №3: Агрессивное вождение соседей по потоку

С раздражителями в виде внезапных торможений машин впереди, громких звуков и давления от «хвостов» помогут справиться такие технологии, как:

Системы помощи водителю (ADAS) : самостоятельно удерживают автомобиль в полосе в стрессовой для водителя ситуации, снижают скорость и предупреждают о возможной опасности, уменьшая риск импульсивной реакции водителя.

: самостоятельно удерживают автомобиль в полосе в стрессовой для водителя ситуации, снижают скорость и предупреждают о возможной опасности, уменьшая риск импульсивной реакции водителя. Шумоизоляция : заглушает раздражающие звуки, обеспечивая комфорт в пробках. Двойные уплотнители дверей, специальные шумоизоляционные панели и ламинированные стёкла обеспечивают тишину в салоне.

: заглушает раздражающие звуки, обеспечивая комфорт в пробках. Двойные уплотнители дверей, специальные шумоизоляционные панели и ламинированные стёкла обеспечивают тишину в салоне. Встроенные камеры и регистраторы выступают сдерживающим фактором для ваших соседей на дороге. Многие водители ведут себя спокойнее, когда знают, что их действия фиксируются.

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.

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