Новый Compass станет самым аэродинамичным внедорожником Jeep в истории

Автомобилей Jeep с такой эффективной аэродинамикой никогда ещё не было.

© Stellantis

Американский бренд Jeep готовится к выпуску внедорожника Compass нового поколения. О технических и дизайнерских особенностях новинки было рассказано на презентации в мае текущего года, а теперь в компании сообщили о выдающихся аэродинамических характеристиках машины.

Несмотря на классический квадратный дизайн кузова, новый Compass, как обещают разработчики, станет самым аэродинамичным автомобилем Jeep за всю 80-летнюю историю внедорожного бренда. Коэффициент лобового сопротивления (Cx) должен быть на 10% меньше по сравнению с предыдущей моделью «Компаса», и составит 0,29. Это наилучший показатель в классе внедорожных автомобилей.

© Stellantis

Высокую обтекаемость кузова обеспечивают активные жалюзи решетки радиатора (AGS) и аэродинамические колпаки на колёсах. Ещё кроссовер оснащен спойлером на крыше и дефлекторами задних колесных арок, как на спорткарах. Столь развитая аэродинамика увеличит запас хода Compass во всех моторных модификациях и улучшит экономию топлива.

Jeep Compass построен с нуля на платформе STLA Medium, которую делит с новыми Citroen C5 Aircross и Peugeot 3008. Помимо как «мягкого» и «розеточного» гибрида, в линейке будет полностью электрическая версия с дальностью хода 650 км.

© Stellantis

Старт продаж Compass третьей генерации запланирован на четвертый квартал текущего года. Выпуск автомобиля будет налажен на заводе Stellantis, расположенном в городе Мельфи на юге Италии.

Ретромоды, гибрид и мобильные стенды: семь уникальных концептов Jeep для «Пасхального Сафари»