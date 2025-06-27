Рекорд Mercedes-Benz под угрозой: Toyota планирует выпустить 600-сильную «турбочетвёрку»

«Японцы» знают, как превзойти достижение Mercedes-Benz.

© Toyota

Японский автопроизводитель Toyota всерьёз нацелился на рекорд Mercedes-Benz в сфере разработки серийных четырёхцилиндровых двигателей. В штаб-квартире в Токио уверены, что им по силам достичь невиданной ранее мощности в 600 л.с.

О разработке нового семейства атмосферных и турбированных «четвёрок» Toyota объявила ещё четыре года назад. Один из первых моторов под индексом G20E компания привезла на Токийский автосалон в начале нынешнего года. Считалось, что максимальная отдача наддувного агрегата составит около 450 л.с., но теперь выясняется, что это далеко не предел.

© Toyota

«С большим турбокомпрессором можно легко превзойти отметку в 600 л.с.», — рассказал источник на заводе Toyota немецкому Auto Motor und Sport.

Ожидается, что самая мощная версия силового агрегата будет установлена не только на гоночной и раллийной технике, но и на серийных моделях Toyota. В частности, самое «злое» исполнение нового двигателя может получить спорткар Celica или родстер MR2. Слухи о том, что японский автопроизводитель планирует возродить одну из этих культовых моделей, появились в СМИ ещё пару лет назад, но официального подтверждения до сих пор не нашли.

Рекорд мощности среди серийных четырехцилиндровых двигателей в 2019 году установила Mercedes-Benz. Турбированный двигатель M139 под капотом суперкаров Mercedes-AMG GT 43 и Lotus Emira выдаёт 469 сил и тягу 545 Н⋅м.

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