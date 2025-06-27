Объявлены цены и стоимость GAC GS8 Dragon в России

Флагманский кроссовер поступит в продажу 1 июля.

© GAC

Самый продаваемый автомобиль GAC в России, флагманский кроссовер GS8, получил новое исполнение Dragon. Технические и дизайнерские подробности были раскрыты в начале этой недели, а теперь анонсированы дата старта продаж и стоимость.

В российских автосалонах обновленный GS8 появится уже в следующий вторник, 1 июля. В ценовом сегменте «Дракон» займет место между младшими комплектациями GL, GT и старшей GX и обойдётся минимум в 4 599 000 рублей.

© GAC

Среди ключевых дизайнерских особенностей Dragon — увеличенная решётка радиатора в стиле «драконьей чешуи», четырёхсекционные вертикальные LED-фары и уникальный дизайн колесных дисков с неподвижным логотипом GAC в стиле «ультра-люкс». Что касается технических отличий, то впервые GS8 получил комплектацию с гибридным мотором. Имеется в гамме и классический бензиновый ДВС.

По итогам прошлого года GS8 разошёлся в России тиражом 13 403 экземпляра. Это почти две трети, 68%, от всего объёма российских продаж GAC в 2024-м, хотя официально в нашей стране также продаются кроссоверы GS3 и GS8, седан Empow и минивэн M8.

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