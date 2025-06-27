Представлен гоночный спорткар Ferrari 296 GT3 Evo

Новая модель заменит в 2026 году успешную Ferrari 296 GT3.

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Накануне суточного марафона «24 часа Спа», который пройдет в выходные 28-29 июня, автоспортивное подразделение Ferrari представило новую версию гоночного спорткара Ferrari 296 GT3. Дебютировавший три года назад автомобиль обзавелся приставкой Evo в названии и получил ряд технических усовершенствований.

Как рассказали в пресс-службе итальянской марки, в рамках модернизации были обновлены сплиттер, передняя кромка днища, защитные накладки бампера, жалюзи передних колесных арок, задний диффузор, то есть большая часть кузова. На капот добавлены два воздухозаборника, улучшающие охлаждение кокпита и тормозной системы. А переделанный задний спойлер получил механизм быстрой регулировки, позволяющий менять угол атаки антикрыла с помощью одного поворота винта.

Под капотом без изменений — турбированный V6 рабочим объёмом 3,0 литра, выдающий 600 л.с. и 710 Н·м крутящего момента. За переключение передач отвечает 6-ступенчатая секвентальная КПП. «Сухая» масса автомобиля — 1250 кг. Динамические характеристики новинки в Маранелло раскрывать не стали.

За два года участия в гонках Ferrari 296 GT3 одержала множество побед, в том числе выиграла самые престижные в мире гонки на выносливость. В дебюте в 2023-м суперкар стал сильнейшим в «24 часах Нюрбургринга», причём в общем зачете, а в 2024-м финишировал первым в суточном марафоне в Дайтоне в классе GTD Pro. Ещё коллектив AF Corse завоевал с этим автомобилем командный титул в прошлом сезоне Кубка GT World Challenge Europe Endurance.

Дебют новой 296-й модели Ferrari в гонках состоится в 2026 году. Сейчас машина проходит финальную серию аэродинамических испытаний и процесс омологации, по окончании которых станет доступна клиентским командам Gestione Sportiva.

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