Hyundai прервала победную серию Toyota в WRC

Южнокорейская марка одержала первую победу на трассах чемпионата мира по ралли 2025 года.

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Заводская команда Hyundai выиграла противостояние с Toyota на Ралли Акрополиса, седьмом этапе мирового первенства по классическому ралли. Впервые с октября прошлого года «корейцы» стали сильнейшими на трассах WRC.

345-километровая гонка, прошедшая по гравийным дорогам Центральной Греции и разделенная на 17 спецучастков, свелась к дуэли двух чемпионов – Отта Тянака и Себастьена Ожье. Эстонец из Hyundai и француз из Toyota выиграли на двоих 14 допов и оторвались от остальных участников на 2,5 минуты. Они, по сути, были единственными, кто избежал серьёзных механических проблем и проколов колёс на неровных убойных дорогах. Сложности трехдневному раллийному соревнованию добавила изнуряющая жара: температура в кабине доходила до 70 °C.

В пятницу и субботу два претендента на победу несколько раз меняли друг друга на первой строчке общего зачета. В конце концов Тянак закрепился впереди и на старт заключительного дня вышел с запасом 45 секунд. Эта «подушка» как нельзя кстати пригодилась чемпиону мира-2019 в воскресенье. На финальном СУ17 на Hyundai i20 N Rally1 возникли проблемы с коробкой передач. Эстонец потерял в скорости и уступил 16 секунд Ожье, но остался впереди.

Таким образом, впервые за восемь последних ралли Toyota осталась без победы, а Hyundai выиграла. «Корейцы» могли победить и раньше, но именно такие мелкие технические проблемы, как на финише в Греции, стоили им побед в Португалии и Кении.

Третьим финишировал ещё один гонщик Hyundai Адриен Фурмо. Лидер чемпионата Элфин Эванс занял четвёртое место, минимизировав потери после работы «открывашкой» в пятницу. Действующий чемпион мира Тьерри Нёвиль, напарник Тянака и Фурмо, после череды проколов стал пятым.

В чемпионате пилотов преимущество Эванса сократилось с 19 до 9 очков. Ожье, несмотря на участие лишь на отдельных этапах, идёт вторым. Тянак также подтянулся и теперь проигрывает лидеру всего 12 очков. Вторая половина сезона-2025, которая начнется 17 июля на гравийных дорогах Эстонии, будет интересной.

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