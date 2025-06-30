В России проиндексируют пошлины за выдачу водительских прав

Изменение цен также коснется получения госномеров, ПТС и СТС.

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С 1 сентября 2025 года в России увеличится ряд транспортных госпошлин, включая сбор за получение водительских прав. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект Минфина.

Пошлина за выдачу удостоверения старого образца составит 4 тысячи рублей, за новое — 6 тысяч. Сбор за международные права вырастет до 3,2 тысячи рублей.

В последний раз размер сбора для старых прав менялся в России 11 лет назад, для новых — 7 лет назад. Эксперты называют индексацию целесообразной, учитывая инфляцию за эти годы.

Кроме того, получение паспорта транспортного средства (ПТС) с сентября текущего года будет стоить 1,2 тысячи рублей. Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) на бумажном носителе подорожает до 1,5 тысячи рублей, на пластиковом — до 4,5 тысячи руб. Повышение также коснется выдачи госномеров, стоимость которой составит 3 тысячи рублей.

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Транспортные госпошлины будут проиндексированы в 1,5-2 раза относительно нынешней стоимости в зависимости от услуги.

Выдача водительского удостоверения старого образца — с 2000 до 4000 рублей;

Водительское удостоверение нового образца — с 3000 до 6000 рублей;

Международные водительские права — с 1600 до 3200 рублей;

Паспорт транспортного средства (ПТС) — с 800 до 1500 рублей;

Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) на бумажном носителе — с 500 до 1500 рублей;

СТС на пластиковом носителе — с 1500 до 4500 рублей;

Выдача госномеров — с 2000 до 3000 рублей.

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