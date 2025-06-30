Stellantis отзывает около 250 тысяч автомобилей

Боковая подушка безопасности на двух минивэнах может не сработать должным образом при аварии.

© Stellantis

Автоконцерн Stellantis, в состав которого входят Chrysler, Alfa Romeo, Peugeot, Fiat, Lancia, Citroen, Maserati, Opel и ряд других автобрендов, объявил о массовом возврате проданных ранее автомобилей в дилерские центры.

Как сообщает Reuters, под отзыв попали 250 651 машин двух марок — минивэны Chrysler Pacifica и Voyager. На этих автомобилях 2022-2025 годов выпуска имеются проблемы с боковой подушкой безопасности. Из-за недостаточного давления в системе «эйрбэг» может неправильно сработать при ДТП, что не только снижает степень защиты, но и может привести к травме водителя или пассажира.

В официальном заявлении об отзыве Stellantis подчеркнула, что несчастных случаев и травм в связи с обнаруженным дефектом не зафиксировано. В рамках сервисной кампании дилеры бесплатно проверят и при необходимости заменят проблемные подушки безопасности.

ABS, ESP, AEB и другие системы помощи водителю: обзор, принцип работы, польза