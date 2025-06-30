315 тысяч заявок за 72 часа: предзаказы на Xiaomi YU7 установили рекорд

Китайцы массово идут в автосалоны Xiaomi Auto ради того, чтобы посмотреть на новый электрический кроссовер.

© Xiaomi

Новый электрический внедорожник Xiaomi YU7 установил рекорд спроса на китайском авторынке. За первые три дня после запуска продаж на новинку компании из Пекина поступило свыше 300 тысяч онлайн-заявок от покупателей, сообщает CarNewsChina.

За 72 часа 350 дилерских центров Xiaomi Auto получили 315 900 заказов. На каждый автосалон приходится от 800 до 900 броней на YU7, который поступит в розничную продажу в июле этого года.

«90% посетителей идут в автосалоны Xiaomi Auto специально для того, чтобы посмотреть на выставочный образец YU7», — отметил источник.

Наибольшим спросом среди заказчиков пользуется базовая комплектация YU7 стоимостью 253 500 юаней (2,7 млн рублей). Кроссовер в версии с задним приводом и электромотором на 319 л.с. выбирают 55% клиентов. На среднем варианте Pro с ценником 279 900 юаней (3 млн рублей) остановились 25% будущих владельцев паркетника. Ну и наконец, только 20% предпочитают топовую спецификацию Max за 329 900 юаней 3,5 млн рублей с постоянным полным приводом и 690-сильной установкой.

YU7 — второй автомобиль Xiaomi после электрического седана SU7. Новинка относится к классу люксовых спортивных кроссоверов, где будет соперничать с Tesla Model Y, который в предыдущие два года становился самым продаваемым автомобилем в Поднебесной.

Главные автопремьеры недели 28 — 29 июня. Фотогалерея