315 тысяч заявок за 72 часа: предзаказы на Xiaomi YU7 установили рекорд
Китайцы массово идут в автосалоны Xiaomi Auto ради того, чтобы посмотреть на новый электрический кроссовер.
Новый электрический внедорожник Xiaomi YU7 установил рекорд спроса на китайском авторынке. За первые три дня после запуска продаж на новинку компании из Пекина поступило свыше 300 тысяч онлайн-заявок от покупателей, сообщает CarNewsChina.
За 72 часа 350 дилерских центров Xiaomi Auto получили 315 900 заказов. На каждый автосалон приходится от 800 до 900 броней на YU7, который поступит в розничную продажу в июле этого года.
«90% посетителей идут в автосалоны Xiaomi Auto специально для того, чтобы посмотреть на выставочный образец YU7», — отметил источник.
Наибольшим спросом среди заказчиков пользуется базовая комплектация YU7 стоимостью 253 500 юаней (2,7 млн рублей). Кроссовер в версии с задним приводом и электромотором на 319 л.с. выбирают 55% клиентов. На среднем варианте Pro с ценником 279 900 юаней (3 млн рублей) остановились 25% будущих владельцев паркетника. Ну и наконец, только 20% предпочитают топовую спецификацию Max за 329 900 юаней 3,5 млн рублей с постоянным полным приводом и 690-сильной установкой.
YU7 — второй автомобиль Xiaomi после электрического седана SU7. Новинка относится к классу люксовых спортивных кроссоверов, где будет соперничать с Tesla Model Y, который в предыдущие два года становился самым продаваемым автомобилем в Поднебесной.