Свыше 70% россиян покупают машины с автоматической коробкой передач

В 2005 году предпочтение автомобилям с «автоматом» отдавали только 20% российских покупателей.

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Доля новых легковых автомобилей с автоматической коробкой передач на рынке России впервые в истории превысила отметку в 70%. Ещё 20 лет назад этот показатель составлял лишь 20%, рассказал в своём Телеграм-канале генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.

Эксперт отметил, что уже в начале предыдущего десятилетия двухпедальные машины заняли треть продаж в нашей стране — 33,6%. К 2020 году численность автомобилей с классическим «автоматом», «роботом» и вариатором достигла 62%. К концу прошлого года она составляла 70%, а в первом полугодии 2025-го перешагнула эту планку.

«В первой половине 2025 года доля АКП в продажах новых автомобилей превысила 70%», — заключил гендиректор аналитического агентства.

Лидером по продажам автомобилей с теряющей популярность «механикой» является УАЗ, модельный ряд которого полностью состоит из машин с «ручкой». Следом идёт АвтоВАЗ: 82% автомобилей тольяттинского завода комплектуются механической коробкой. Среди «китайцев» наибольшую долю машин с МКП имеет Great Wall Motor — 35%, а наименьшее количество трёхпедальных авто у бренда Jetour — 7%.

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