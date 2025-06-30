Назван самый продаваемый автомобиль в мире

Продажи бензиновых и электрических машин идут практически вровень.

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Автомобили с классическим бензиновым двигателем не теряют популярность на фоне развития гибридных и электрических технологий. Нагляднее всего этот факт демонстрируют свежие данные по глобальным продажам за 2024 год, опубликованные аналитическим агентством JATO Dynamics.

Если по итогам 2023 года рейтинг мировых бестселлеров возглавила «зелёная» Tesla Model Y, то в 2024-м первое место досталось модели с ДВС. Самым продаваемым автомобилем стал Toyota RAV4. Японский внедорожник разошёлся тиражом 1,18 млн единиц в 153 странах мира, на которые приходится 99% всех продаваемых в мире машин.

Tesla Model Y на этот раз стала второй, хотя и уступила флагману Toyota совсем чуть-чуть — разница составила всего 2000 штук. Третье место в мировом рейтинге заняла Toyota Corolla Cross, которая доступна как с обычным ДВС, так и с электрическим довеском. Дополнили пятерку самых продаваемых автомобилей бензиновый и дизельный Honda CR-V и Toyota Corolla с топливным и полуэлектрическим моторами.

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в мире в 2024 году

Toyota RAV4 — 1 187 000 штук (+11% относительно 2023 года); Tesla Model Y — 1 185 000 (-3%); Toyota Corolla Cross — 859 000 (+18%); Honda CR-V — 854 000 (+1%); Toyota Corolla — 697 000 (11%); Toyota Hilux — 617 000 (-15%); Ford F-150 — 595 000 (-2%); Toyota Camry — 593 000 (-8%); Tesla Model 3 — 560 000 (+10%); BYD Qin — 502 000 (+6%).

Согласно ранее опубликованным данным, в 2024 году в мире было продано 78,5 млн легковых и легких коммерческих автомобилей. Около четверти из них, 17 млн, — гибриды и «чистые» электромобили.

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