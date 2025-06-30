Команда чемпиона мира Ф-1 Макса Ферстаппена выиграла «24 часа Спа» в своём классе

Коллектив звезды Формулы-1 на спорткаре Aston Martin Vantage AMR одержал победу в дуэли с соперниками на McLaren 720S.

© Eric Le Galliot / Mps Agency/Global Look Press

Суточный марафон «24 часа Спа», состоявшийся в минувшие выходные, завершился мини-сенсацией. Победу в одном из подклассов одержала команда, основателем и владельцем которой является четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен.

Коллектив Verstappen.com Racing дебютировал в соревнованиях весной этого года и до суточного марафона в Спа участвовал лишь в двух гонках GT World Challenge Europe, которые к тому же гораздо были гораздо короче. Выступая при технической поддержке швейцарской команды Emil Frey Racing, известной поклонникам автоспорта по гонкам DTM, подопечные Ферстаппена дважды, на Ле-Кастелле и Монце, финишировали вторыми в категории «Золотой кубок» для полулюбительских экипажей.

Тем не менее экипаж Verstappen.com Racing на спорткаре Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo не относился к фаворитам суточной гонки. Соперничать им предстояло с куда более опытными конкурентами на таких машинах, как McLaren 720S GT3 Evo, Mercedes-AMG GT3 Evo, Porsche 911 GT3 R (992), Lamborghini Huracan GT3 Evo 2, BMW M4 GT3 Evo. Всего в классе было заявлено 12 участников. Плюс, вместе с опытными Гарри Кингом и Тьерри Вермюленом управлять Aston Martin под номером 33 предстояло симрейсеру Крису Лулхэму, который начинал карьеру в картинге, но с 2019 по 2024 годы участвовал только в киберсоревнованиях.

Однако команда Ферстаппена удивила уже в квалификационных заездах, став быстрейшей и завоевав поул. И гонку пилоты Verstappen.com Racing провели на таком же высоком уровне и ночью на какое-то время даже вышли на второе место общего зачета. Во второй части марафона серьёзную конкуренцию им составили пилоты на спорткаре McLaren. Сражение продолжалось до последнего часа и закончилось драмой одних участников и триумфом других. За 10 минут до финиша лидировавший с двухсекундным запасом McLaren 720S GT3 Evo пробил колесо. Это позволило команде чемпиона мира Ф-1 вернуться в лидеры и выиграть.

Мало того, в генеральной классификации гонщики Verstappen.com Racing попали в топ-10, заняв девятое место среди 50 финишировавших экипажей и проиграв всего круг победителям. В общем зачете сильнейшей стала команда Grasser Racing Team Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 под управлением Мирко Бортолотти, Луки Энгстлера и Джордана Пеппера.

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