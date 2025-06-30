Рассекречен четвертый автомобиль марки Tenet

В гамме нового российского бренда будет минимум четыре автомобиля.

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Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 стал прототипом для четвертой модели Tenet. Об этом узнал инсайдерский телеграм-канал «Китайские автомобили», изучивший копию декларации соответствия на новый автомобиль.

В документации указан паркетник Tenet с названием именем 43. Этот индекс перекликается с кодовым наименованием Tiggo 9 — Chery T43.

Ранее по такому же принципу инсайдеры выяснили, что под новой отечественной маркой будут выпускать перелицованные кроссоверы Chery Tiggo 7L (Tenet 32T), Tiggo 4 (3XT) и Tiggo 8 Pro Max (31T). Все автомобили будут собирать на бывшем предприятии Volkswagen в Калуге, которое летом 2023 года было продано компании AGR Automotive Group (ООО «АГР»). Запуск производства должен состояться в ближайшие дни.

Флагманский Chery Tiggo 9 официально продаётся в России с декабря 2024 года. Кроссовер с 249-сильной «турбочетверкой» 2,0, с классическим 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом поставляется в нашу страну напрямую с завода в Китае. Стоимость — от 4 190 000 рублей.

Level up: тест-драйв флагманского кроссовера Chery Tiggo 9