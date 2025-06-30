Lamborghini представила первый тизер суперкара Fenomeno

Компания интригует перед премьерой своего потенциально самого мощного суперкара.

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На прошлой неделе итальянский производитель роскошных суперкаров Lamborghini зарегистрировал новый товарный знак Fenomeno. А теперь компания опубликовала тизер суперкара, который будет выпускаться под этим наименованием.

На представленном изображении новинка скрыта под защитным покрывалом, однако некоторые детали автомобиля разглядеть можно. Судя по всему, капот получил крупные воздухозаборники, характерная для Lamborghini «акулья морда» на месте, а сзади, как и на флагманском Revuelto, нет спойлера и любых других выступающих аэродинамических элементов. То есть каких-то больших сюрпризов по дизайну ждать, скорее всего, не стоит.

Возможно, главная особенность новинки – под капотом. Ожидается, что Lamborghini Fenomeno получит бензино-электрическую установку с 6,5-литровым V12. Такой же гибридный агрегат установлен на Revuelto. Но инсайдеры полагают, что суммарная мощность будет даже больше 1001 сил, положенных флагманской модели. На сколько именно, пока неизвестно.

«Феномено» будет выпущен лимитированным тиражом 29 штук. Премьера состоится на автомобильной выставке в Монтерее, которая в этом году пройдет с 8 по 17 августа.

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