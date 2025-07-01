Дорожные камеры начнут штрафовать за езду без ОСАГО с 1 ноября

Система проверки сразу заработает в полноценном режиме.

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Во второй половине 2025 года на российских дорогах заработает система проверки незастрахованных автомобилей через систему фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Точная дата пока не определена, крайний срок запуска — 1 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин РФ.

Изначально Минфин и Российский союз автостраховщиков (РСА) планировали с 1 июля запустить систему проверки в экспериментальном формате. Однако по последней информации, решено отказаться от пробного режима. Система сразу заработает в полном объёме, то есть с рассылкой штрафов, но ближе к концу года.

«Система заработает до 1 ноября 2025 года», — рассказали в министерстве.

Автомобилистов без полиса обязательного страхования ОСАГО будут выявлять в две стадии. Сначала машина в потоке сфотографируется дорожными камерами. Затем изображение будет передано в информационную систему ГАИ и через госномер по базе данных будет установлено, застрахована машина или нет.

Штраф за езду без «автогражданки» с 1 января текущего года составляет 800 рублей, за повторное нарушение в течение суток — от 3000 до 5000 рублей.

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