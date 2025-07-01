АвтоВАЗ назвал срок старта продаж рестайлинговой Lada Niva Travel

Премьера обновленного внедорожника состоялась несколько недель назад на ПМЭФ-2025.

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Рестайлинговый внедорожник Lada Niva Travel поступит в продажу в четвертом квартале 2025 года. Об этом специалисты АвтоВАЗа рассказали в ходе технического семинара, посвящённого новинке, передаёт корреспондент «Рамблер Авто».

Премьера обновлённого «вездехода» состоялась 18 июня на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Автомобиль обзавёлся новым 1,8-литровым мотором на 90 л.с., вместо двигателя 1,7 мощностью 80 л.с. Также внедорожник Niva Travel получил ряд косметических изменений, как новый бампер и пластиковые детали кузова. Кроме того, фары теперь светодиодные, а не галогеновые.

Точные сроки старта продаж рестайлинговой Lada Niva Travel, а также стоимость модели будут озвучены ближе к выходу новой модификации внедорожника в продажу.

Как подчеркнул директор продуктовых программ и проектов АвтоВАЗа Олег Груненков, в перспективе новый мотор появится и на «классической» Lada Niva Legend. Детальной информации об этой модификации внедорожника пока нет.

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