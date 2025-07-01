Ситидрайв разыграет тюнинговый ВАЗ-21104 в честь своего 10-летия

Компания объявила о запуске акции «Ситидрайв разменял десятку».

© Ситидрайв

Один из крупнейших в России операторов каршеринга Ситидрайва в честь своего 10-летнего юбилея запустил акцию под названием «Ситидрайв разменял десятку», где разыграет кастомизированный ВАЗ-21104. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в редакцию «Рамблер Авто».

В акции смогут принять участие клиенты Ситидрайва, которые в первые дни мероприятия проедут 100 км. Десять самых активных водителей получат по 100 000 драйв-бонусов, которыми можно оплатить до 60% от стоимости поездки, каско, абонемента или проезда по платной дороге на машине с транспондером. А обладатель первого места получит главный приз — тюнингованную «десятку».

© Ситидрайв

Акция «Ситидрайв разменял десятку» продлится до 11 июля. Кроме возможности выиграть главный приз и получить драйв-бонусы, все пользователи платформы получат скидку от 10% до 100% на любые услуги сервиса, при этом количество применений скидки не ограничено.

© Ситидрайв

«Нашему сервису 10 лет, и мы хотим выразить благодарность каждому нашему пользователю, который сделал выбор в пользу Ситидрайва. Сегодня мы не просто крупная транспортная платформа, а надёжный друг каждого жителя города. Мы продолжим радовать вас удобством, комфортом и новыми возможностями», — прокомментировал генеральный директор Ситидрайва Эдуард Мингажев.

За 10 лет парк Ситидрайва вырос с 300 до более 20 000 автомобилей. На сегодняшний день сервис, входящий в экосистему Сбера для автолюбителей, занимает второе место на рынке каршеринга в России по численности доступных машин и количеству поездок.

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