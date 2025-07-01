Объявлены цены на обновленную Lada Niva Travel

АвтоВАЗ рассказал, сколько будет стоить обновленный внедорожник.

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Российский концерн «АвтоВАЗ» вслед за датой старта продаж раскрыл стоимость рестайлингового внедорожника Lada Niva Travel, впервые показанного две недели назад на ПМЭФ-2025. Ценник на обновлённую модель был объявлен на техническом семинаре компании в Москве, посвящённом новинке.

Как передаёт с мероприятия корреспондент «Рамблер Авто», улучшенная Lada Niva Travel будет стоить от 1 400 000 рублей. Это на 50-60 тысяч рублей дороже «базы» в дорестайлинговой модели. Топовая версия, которая до рестайлинга стоила 1 614 000 рублей, прибавит в цене на 160 тысяч рублей.

Базовая и топовая комплектации имеют одинаковый двигатель – 1,8-литровый атмосферник на 90 л.с. В начальном оснащении нет светодиодных фар и литых дисков. Стоимость версии с новой LED-оптикой — 1 450 000 рублей.

Окончательный прайс-лист на обновленную Lada Niva Travel будет представлен ближе к старту продаж, который запланирован на четвертый квартал 2025 года.

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