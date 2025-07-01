Объявлены цены на обновленную Lada Niva Travel

Стала известна стоимость обновленного внедорожника Lada Niva Travel
АвтоВАЗ рассказал, сколько будет стоить обновленный внедорожник.
Российский концерн «АвтоВАЗ» вслед за датой старта продаж раскрыл стоимость рестайлингового внедорожника Lada Niva Travel, впервые показанного две недели назад на ПМЭФ-2025. Ценник на обновлённую модель был объявлен на техническом семинаре компании в Москве, посвящённом новинке.
Как передаёт с мероприятия корреспондент «Рамблер Авто», улучшенная Lada Niva Travel будет стоить от 1 400 000 рублей. Это на 50-60 тысяч рублей дороже «базы» в дорестайлинговой модели. Топовая версия, которая до рестайлинга стоила 1 614 000 рублей, прибавит в цене на 160 тысяч рублей.
Базовая и топовая комплектации имеют одинаковый двигатель – 1,8-литровый атмосферник на 90 л.с. В начальном оснащении нет светодиодных фар и литых дисков. Стоимость версии с новой LED-оптикой — 1 450 000 рублей.
Окончательный прайс-лист на обновленную Lada Niva Travel будет представлен ближе к старту продаж, который запланирован на четвертый квартал 2025 года.