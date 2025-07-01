Мощный мотор и доработанный кузов: АвтоВАЗ рассказал о модернизации Lada Niva Legend

Дебют обновлённой Lada Niva Legend состоится в 2026 году.

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Классическая Lada Niva Legend обзаведётся новым, более мощным двигателем в 2026 году. Об этом специалисты компании АвтоВАЗ рассказали на техническом семинаре в Москве, который посетил корреспондент «Рамблер Авто».

Старейшая модель тольяттинского концерна, выпускаемая с 1977 года, будет оборудоваться восьмиклапанным мотором рабочим объёмом 1,8 литра и мощностью 90 сил. Точно такой же агрегат получила рестайлинговая Niva Travel, продажи которой начнутся в конце нынешнего года.

Новый агрегат Волжского автозавода заменит устаревший 1,7-литровый мотор мощностью 83 л.с. В связке с этим двигателем, как и на Niva Legend, будет работать модернизированная 5-ступенчатая механическая коробка передач.

Помимо более объёмного и мощного двигателя, классическая «Нива» получит переднюю подвеску и тормозную систему от новой версии Travel. Как отметили представители АвтоВАЗа на семинаре, в ходе модернизации будет серьёзно доработан кузов Niva Legend, и не исключено, что обновления затронут также интерьер внедорожника.

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