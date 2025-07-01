Офис на колёсах: роскошный минивэн GAC M8 Lounge появился в продаже в России

Новая эксклюзивная версия флагманского семейного автомобиля почти на 1,5 млн рублей дороже топовой модификации.

© GAC

Во вторник, 1 июля, в России начались продажи новой версии премиального минивэна GAC M8 Lounge. Об этом говорится в сообщении российского офиса китайской марки, поступившем в редакцию «Рамблер Авто».

От обычной флагманской модели GAC M8 исполнение Lounge отличается компоновкой салона, которая четырёхместная, а не семиместная. Помимо формата 2+2, интерьер получил ряд эксклюзивных дополнений.

Среди наиболее интересных особенностей — 34-дюймовый экран мультимедиа системы и независимая аудиосистема с 13 динамиками для пассажиров заднего ряда. Широкие кресла авиационного типа раскладываются в горизонтальное положение и регулируются в десяти направлениях. Кроме того, задние сиденья отделены от передних звукоизоляционной перегородкой. А в перегородку встроен мини-бар с холодильником до –10 °C. Потолок оснащён подсветкой «звездное небо», а в отделке использованы роскошные декоративные элементы с текстурой агатового дерева и серые хромированные вставки.

© GAC

Дополняют роскошный салон трехзонная система климат-контроля и функция ароматизации воздуха. Для удобства пассажиров второго ряда каждое сиденье оборудовано беспроводной зарядкой для смартфона, USB-разъемы и столики, которые можно использовать как подставку для ноутбука.

«Салон версии GAC M8 Lounge — это настоящий «офис на колёсах», — описали модификацию в российском представительстве GAC.

Под капотом — стандартный 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель 2.0 с мощностью 231 л.с. и 380 Н·м крутящего момента. За переключение передач отвечает классический 8-ступенчатый «автомат». Средний расход топлива составляет 9,7 литров на 100 км.

GAC M8 Lounge доступен в трех цвётах кузова: белый, чёрный, золотой. Оформление салона имеет два варианта: светлый и коричневый.

Цена на GAC M8 Lounge — 7,4 млн рублей. Обычная семиместная версия в зависимости от комплектации стоит 5,1-6,1 млн рублей.

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