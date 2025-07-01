Завод в Калуге готов отказаться от «отвёрточной» сборки Haval M6

Тестовый выпуск в режиме сварка-сборка-покраска признан успешным.

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На бывшем заводе PSA-Mitsubishi в Калуге собран первый тестовый автомобиль Haval по полному циклу. Об этом сообщила пресс-служба компании «Автомобильные технологии», которой принадлежит предприятие.

Пробный выпуск среднеразмерного паркетника M6 со сваркой, сборкой и покраской кузова прошел успешно. Следующий шаг — старт серийного производства в этом режиме. Запуск конвейера запланирован на конец июля.

Экс-предприятие PSA-Mitsubishi было выбрано в качестве дополнительной площадки для выпуска кроссоверов китайской марки. Производственные мощности завода Haval в Туле, рассчитанные на выпуск 150 тысяч машин в год, с прошлого года загружены на 100%. До конца года калужское предприятие планирует выпустить 25 тысяч автомобилей китайского бренда.

«Отвёрточная» сборка Haval M6 из готовых машинокомплектов, привезённых из Китая, осуществляется на заводе в Калуге с марта текущего года. В конце весны сошедшие с местного конвейера автомобили поступили в отечественные автосалоны. Стоимость M6 российской сборки — 2 179 000 или 2 299 000 рублей в зависимости от типа коробки передач.

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