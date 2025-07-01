В России появилось универсальное приложение для зарядки электрокаров

Программа «Я – Атом» подойдёт электрокару любого бренда.

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Разработчики первого полностью российского электромобиля «Атом» выпустили приложение, с помощью которого можно найти ближайшую электрозарядную станцию (ЭЗС) и отследить процесс пополнения батареи. Программа универсальная, и пользоваться ей смогут владельцы электромобилей любых марок, сообщили в пресс-службе АО «Кама».

Приложение «Я – Атом» содержит данные о зарядных станциях по всей России. Пользователь сможет не только выстроить оптимальный маршрут до ближайшей электрозаправки, но и узнать в режиме реального времени, есть ли свободная «колонка» на зарядном пункте, и забронировать место на станции. Кроме того, в приложении имеется функция расчёта времени зарядки, а также кнопка включения и выключения коннектора.

«Больше не нужно скачивать десяток программ. Все зарядные станции – в одном приложении», — прокомментировали разработчики.

Приложение «Я – Атом» доступно для скачивания в RuStore и Google Play. В скором времени также выйдет версия для iOS.

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