Два типа двигателя и уникальный дизайн: в России стартовали продажи GAC GS8 Dragon

Флагманский кроссовер обзавёлся новой версией.

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Во вторник, 1 июля, в российских автосалонах GAC стала доступна для покупки новая версия флагманского кроссовера GS8. Новая комплектация называется Dragon и отличается от остальных наличием полуэлектрического варианта оснащения.

Высокоэффективная гибридная силовая установка включает в себя 2,0-литровый бензиновый двигатель и гибридную трансмиссию THS (Toyota Hybrid System). Бензино-электрическая система имеет общую мощность 427 л.с. С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 6,9 секунды. Двигатель внутреннего сгорания работает в том числе на бензине с октановым числом 92, средний расход составляет 7,8 литров на 100 км.

Снаружи GS8 Dragon отличается от других версий бестселлера GAC стильной решёткой радиатора, напоминающей чешую дракона, и четырёхэтажными светодиодными фарами. Салон оборудован одной из лучших шумоизоляцией в классе среднеразмерных кроссоверов массового сегмента. Мультимедийная система полностью русифицирована и имеет встроенный голосовой помощник.

Стоимость гибридного кроссовера GAC GS8 Dragon — от 5 399 000 рублей. В гамме также имеется «Дракон» с 2,0-литровым турбомотором без электрического довеска и 8-ступенчатым «автоматом», ценник на эту версию начинается от 4 599 000 рублей.

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