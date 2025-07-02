Преемник Roma: Ferrari представила новый спорткар Amalfi

Новое имя, знакомый дизайн и форсированный мотор.

© Ferrari

Итальянская компания Ferrari презентовала спорткар под новым названием Amalfi. Заднеприводный гран-турер с классическим двигателем стал преемником Roma, снятого с производства в 2024 году.

© Ferrari

Amalfi базируется на той же платформе, что и Roma, но, как заверяют в Маранелло, это абсолютно новая модель с полностью переделанным шасси и доработанным силовым агрегатом. Хотя внешне новое спорткупе — практически копия своего предшественника: такая же заостренная носовая часть, рельефный капот, «дутая» корма с четырьмя раздельными фонарями. Среди ключевых отличий: многоугольные фары теперь соединены черной полосой и отсутствует радиаторная решетка, функцию которой выполняют воздухозаборники переднего бампера.

Оснащается переднемоторный спорткар 4,0-литровым твин-турбо V8, выдающим 631 л.с., что на 19 сил больше, чем на Roma с аналогичным двигателем. Мощность передаётся только на задние колёса — через 8-ступенчатую роботизированную трансмиссию с двойным сцеплением.

© Ferrari

С 0 до 100 км/ч Amalfi разгоняется на 0,1 секунды быстрее Roma — за 3,3 секунды. Максимальная скорость, правда, такая же: 320 км/ч.

В числе интересных технологических новшеств — новая система brake-by-wire (тормоза по проводам), позаимствованная у моделей Ferrari 296 и 12Cilindri, а также подвижный спойлер, который поднимается на высокой скорости для улучшения устойчивости автомобиля.

Старт продаж Ferrari Amalfi запланирован на начало 2026 года. Примерная стоимость спорткупе — $283 тысячи, что по официальному обменному курсу составляет 22 млн рублей.

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