Минпромторг увеличит скидки по программам льготных автокредитов

Также полноценно запустят программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

© Алексей Сухоруков/РИА Новости

Система льготного автокредитования в России будет обновлена и получит полноценные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Данные по продажам автомобилей в первом полугодии 2025 года пока не обнародованы, но, судя по общей тенденции в течение января-июня, российский рынок новых автомобилей сократился примерно на 25%. В Минпромторге опасаются, при сохранении текущей динамики спрос к концу года упадёт и вовсе на 40%.

«Чтобы не допустить прогнозируемой просадки, мы будем увеличивать скидки по нашим механизмам поддержки спроса, полноценно восстанавливать программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», — приводит слова Алиханова новостное агентство «РИА Новости».

Сейчас в госпрограмму на покупку автомобилей попадают медицинские работники, учителя, военные, семьи с двумя детьми или более, а также граждане с инвалидностью. Основные требования — российское гражданство и возраст от 18 до 65 лет.

По льготе до 20-25% в зависимости от региона и категории заёмщика можно купить бензиновый автомобиль, который собран в России и стоит до 2 млн рублей. Скидка на приобретение отечественного электромобиля составляет до 35% вне зависимости от стоимости.

По официальным данным, за прошлый год в России было продано около 150 тысяч автомобилей по программам льготного автокредитования и лизинга. Действующие меры поддержки рассчитаны до 2026 года, и в марте нынешнего года депутаты предложили продлить программу до 2030 года.

Минпромторг изменил программу льготных автокредитов: заменил Haval на «Москвич»