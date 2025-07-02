Самая большая в мире коллекция суперкаров McLaren продаётся за 5,4 млрд рублей
Два десятка автомобилей ищут нового владельца.
Масштабная коллекция дорожных автомобилей McLaren выставлена на продажу. Уникальная подборка из 19 суперкаров сейчас принадлежит семье Мансура Оджея, инвестора и совладельца компании McLaren, ушедшего из жизни в 2021 году.
В коллекции имеются лимитированные модели P1, Speedtail и Sabre. Есть сразу три версии гиперкара Senna: обычная модель, трековый GTR и его дорожная модификация LM. Представлены в подборке и серийные, такие как MP4-12C, 650S, 675LT, 750S, 600LT и 765LT, а также более редкие 650S Can Am, 750S Le Mans, MSO HS и 620R. Уже после смерти франко-арабского бизнесмена в коллекцию был добавлен мелкосерийный McLaren Elva, причём экземпляр переименовали в Mansour Elva.
Большинство автомобилей имеют одинаковый оранжевый окрас кузова, но оттенок не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Этот тёмно-оранжевый цвет, который отличается от классической для McLaren папайи, был создан дизайнерами по индивидуальному заказу Оджея и недоступен при персонализации машины.
«Нелегко прощаться с этой коллекцией, но пора передать её новому владельцу. Нам важно, чтобы этот человек оценил её по достоинству, бережно хранил и заботился о ней, как это делал Мансур», — приводит Top Gear слова Кэти Оджей, супруги Мансура.
Ориентировочная стоимость подборки из 19 суперкаров McLaren — $70 млн или 5,4 млрд рублей.
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