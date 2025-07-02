Самая большая в мире коллекция суперкаров McLaren продаётся за 5,4 млрд рублей

Два десятка автомобилей ищут нового владельца.

© Tom Hartley Jnr

Масштабная коллекция дорожных автомобилей McLaren выставлена на продажу. Уникальная подборка из 19 суперкаров сейчас принадлежит семье Мансура Оджея, инвестора и совладельца компании McLaren, ушедшего из жизни в 2021 году.

В коллекции имеются лимитированные модели P1, Speedtail и Sabre. Есть сразу три версии гиперкара Senna: обычная модель, трековый GTR и его дорожная модификация LM. Представлены в подборке и серийные, такие как MP4-12C, 650S, 675LT, 750S, 600LT и 765LT, а также более редкие 650S Can Am, 750S Le Mans, MSO HS и 620R. Уже после смерти франко-арабского бизнесмена в коллекцию был добавлен мелкосерийный McLaren Elva, причём экземпляр переименовали в Mansour Elva.

© Tom Hartley Jnr

Большинство автомобилей имеют одинаковый оранжевый окрас кузова, но оттенок не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Этот тёмно-оранжевый цвет, который отличается от классической для McLaren папайи, был создан дизайнерами по индивидуальному заказу Оджея и недоступен при персонализации машины.

«Нелегко прощаться с этой коллекцией, но пора передать её новому владельцу. Нам важно, чтобы этот человек оценил её по достоинству, бережно хранил и заботился о ней, как это делал Мансур», — приводит Top Gear слова Кэти Оджей, супруги Мансура.

Ориентировочная стоимость подборки из 19 суперкаров McLaren — $70 млн или 5,4 млрд рублей.

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