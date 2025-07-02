Руки на руль, глаза на дорогу: Ferrari разочаровалась в сенсорных кнопках

Ferrari вслед за Volkswagen и Hyundai вернула обычные кнопки в свои автомобили.

© Ferrari

Итальянский автопроизводитель Ferrari назвал ошибкой переход от физических кнопок к сенсорам в автомобилях. В Маранелло признали, что размещение важных функций на тачпаде не только неудобно, но и противоречит требованиям безопасности.

Компания начала активно внедрять виртуальные тумблеры ещё в конце прошлого десятилетия. Первым тактильные элементы управления получил гиперкар SF90, а затем «цифровизации» подвергся новый суперкар F80. Однако теперь в «Кавалино Рампанте» рассказали, что не просчитали, насколько сильно сенсоры отвлекают водителя от дороги.

«Мы не учли, что сенсорные кнопки противоречат правилу, которого мы придерживаемся при проектировании каждого автомобиля: руки на руль, глаза на дорогу!» — цитирует AutoCar коммерческого директора Ferrari Энрико Галлиера.

Совсем отказываться от цифровых кнопок компания не собирается, но оставит их только для второстепенных функций, как, например, управление навигатором, камерами заднего вида и кругового обзора, и.т.д.

© Ferrari

Первой новой моделью Ferrari с классическими клавишами в салоне стало cпорткупе Amalfi, презентация которого состоялась 1 июля. Новый автомобиль получил обычную кнопку запуска двигателя, а с панели рулевого колеса были убраны все сенсоры.

Вреднее алкоголя за рулем: в Европе ужесточат краш-тесты машин с сенсорными кнопками