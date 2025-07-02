Суперкар Praga Bohema установил три рекорда за четыре дня

Иван Беликов

Все три достижения автомобиль чешской марки установил на одном наборе покрышек.

Суперкар Praga Bohema установил три рекорда за четыре дня
© Praga

Один из самых быстрых в мире суперкаров Praga Bohema проехал очень необычный тур по Европе. В ходе четырёхдневной поездки автомобиль чешской марки продемонстрировал не только свои скоростные характеристики, но и бережный расход шин, сообщает CarBuzz.

За четыре дня Praga Bohema проехал на трёх трассах, принимающих международные авто -мотогонки, и везде обновил рекорд круга для дорожных автомобилей. На треке Мост в Чехии 710-сильный бензиновый суперкар снял 4,8 секунды с предыдущего рекорда — 1 минута 35,09 секунды. На другой чешской трассе — Брно — Bohema проехал на 7,1 секунды прошлого достижения, показав 2.01,60. И наконец, на треке Словакия Ринг в Словакии суперкар установил рекорд 2.03,60, что на 6,4 секунды быстрее предыдущего лучшего показателя.

© Praga

Но пожалуй, самое любопытное: от автодрома к автодрому суперкар передвигался своим ходом, а не на трейлере, как полагается в таких случаях. В общей сложности Praga Bohema проехал 800 км за четыре дня. И это ещё не всё.

Всё расстояние между трассами и рекордные круги автомобиль преодолел на одном комплекте шин. По этой причине три подряд рекорда Praga Bohema впечатляют ещё больше, тем более «обут» суперкар был даже не в гоночные слики, а в обычные дорожные шины.

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