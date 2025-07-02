Суперкар Praga Bohema установил три рекорда за четыре дня

Все три достижения автомобиль чешской марки установил на одном наборе покрышек.

© Praga

Один из самых быстрых в мире суперкаров Praga Bohema проехал очень необычный тур по Европе. В ходе четырёхдневной поездки автомобиль чешской марки продемонстрировал не только свои скоростные характеристики, но и бережный расход шин, сообщает CarBuzz.

За четыре дня Praga Bohema проехал на трёх трассах, принимающих международные авто -мотогонки, и везде обновил рекорд круга для дорожных автомобилей. На треке Мост в Чехии 710-сильный бензиновый суперкар снял 4,8 секунды с предыдущего рекорда — 1 минута 35,09 секунды. На другой чешской трассе — Брно — Bohema проехал на 7,1 секунды прошлого достижения, показав 2.01,60. И наконец, на треке Словакия Ринг в Словакии суперкар установил рекорд 2.03,60, что на 6,4 секунды быстрее предыдущего лучшего показателя.

© Praga

Но пожалуй, самое любопытное: от автодрома к автодрому суперкар передвигался своим ходом, а не на трейлере, как полагается в таких случаях. В общей сложности Praga Bohema проехал 800 км за четыре дня. И это ещё не всё.

Всё расстояние между трассами и рекордные круги автомобиль преодолел на одном комплекте шин. По этой причине три подряд рекорда Praga Bohema впечатляют ещё больше, тем более «обут» суперкар был даже не в гоночные слики, а в обычные дорожные шины.

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