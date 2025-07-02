В GAC ответили на вопрос о продажах бензинового GS8 Dragon в России

Российское представительство компании пояснило анонс о запуске продаж GS8 Dragon.

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Флагманский кроссовер GAC GS8 Dragon во вторник, 1 июля, появился в российских автосалонах. В официальном заявлении китайской компании говорилось только о старте продаж гибридной версии, однако выясняется, что на рынке дебютировала и топливная модификация.

«Гибридная версия GAC GS8 Dragon вышла на российский рынок одновременно с бензиновой версией», — пояснили в российском офисе GAC порталу «Китайские автомобили».

Обычный топливный GAC GS8 Dragon оснащается 231-сильной турбочетвёркой рабочим объёмом 2,0 литра, работающей в связке с 8-ступенчатым «автоматом». Гибридный кроссовер оборудован стандартным 2,0-литровым наддувным мотором, электродвигателем и электромеханическим вариатором.

Бензиновый GS8 Dragon стоит минимум 4 599 000 рублей. Ценник на полуэлектрическую версию начинается от 5 399 000 рублей.

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