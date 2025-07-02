Весь в чёрном: Range Rover Sport получил новую хардкорную версию Black Edition

В новом исполнении внедорожник выглядит ещё брутальнее, а едет быстрее.

© Land Rover

Компания Jaguar Land Rover объявила о пополнении линейки люксового внедорожника Range Rover Sport. Новая версия называется Black Edition и, как следует из наименования, отличается чёрным окрасом.

© Land Rover

В чёрный цвет Range Rover Sport окрашен, что называется, сверху донизу. Этот окрас получили в том числе колёсные диски, тормозные суппорта и даже фирменная эмблема на радиаторной решетке. Отделка в салоне тоже чёрная — вплоть до сидений, обшитых натуральной кожей.

Оснащён чёрный Range Rover стандартным 4,4-литровым бензиновым битурбовым V8 мощностью 626 л.с. Никаких доработок и форсировок не делалось, тем не менее Black Edition может похвастать улучшенными динамическими характеристиками.

© Land Rover

Благодаря карбоновому капоту и другим облегчённым деталям кузова из углепластика внедорожник развивает скорость до 100 км/ч на 0,2 секунды быстрее обычной версии — за 3,6 секунды. Максимальная скорость достигает 290 км/ч, тогда как в остальных модификациях отметка спидометра ограничена 265 км/ч.

Стоимость Range Rover Sport в версии Black Edition — $210 тысяч (16,5 млн рублей). Это на $20 тысяч дороже обычного исполнения, ценник на которое начинается от $190 тысяч (14,8 млн рублей).

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