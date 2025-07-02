Каждый второй водитель в России оформляет ОСАГО в электронном виде

Лишь 30% автомобилистов покупают ОСАГО в классическом печатном виде.

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Российские автомобилисты всё чаще предпочитают оформлять полис ОСАГО в электронном, а не в печатном виде. За первые шесть месяцев 2025 года продажи цифровой «автогражданки» выросли на 20% в сравнении с этим же периодом в прошлом году, сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

С начала года было продано в общей сложности 16,4 млн электронных ОСАГО. Это 70% от всех продаж полисов обязательного автострахования в первом полугодии.

«Удобство, быстрота оформления и возможность приобрести е-ОСАГО через сайт любого страховщика или мобильные приложения позволяют водителям сэкономить время и силы, избегая необходимости посещать офис», — отметил глава РСА Евгений Уфимцев.

Лидером по числу оформленных е-ОСАГО в первом полугодии стала Москва — 1,8 млн полисов, то есть 10,7% от всех продаж по стране. Следом расположилась Московская область — 1,1 млн полисов (6,4%). На третьем месте идёт Краснодарский край с 750 тысячами электронными договорами (4,6%). Замыкают пятёрку Санкт-Петербург (683 тысячи, 4,2%) и Свердловская область (513 тысяч, 3,1%)

Электронные полисы ОСАГО впервые появились в России ровно 10 лет назад — 1 июля 2015 года. А с 1 января 2020-го цифровой документ имеет такую же юридическую силу, что и печатный, и, например, сотруднику ДПС на дороге можно предъявить только электронную страховку.

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