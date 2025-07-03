Bentley выпустит новую экстремальную версию Continental GT Supersports

Купе получит двигатель от люксового кроссовера Bentayga Speed.

© Miller Motorcars

Производитель роскошных автомобилей Bentley готовит новую топовую версию флагмана семейства двухдверных купе Continental GT. Модификация, вероятно, продолжит линейку экстремальных купе Supersports, запущенную в 2013 году.

Как пишет AutoCar со ссылкой на руководителя отдела исследований и разработок Bentley Маттиаса Рабе, новый мощный Continental GT может получить 641-сильный 4,0-литровый твин-турбо V8 от «заряженного» Bentayga Speed. Мотористам Bentley, правда, придётся потрудиться над повышением мощности агрегата, так как Continental четвертого поколения, представленный в прошлом году, в самой мощной версии Speed оснащается гибридным двигателем на 771 «лошадок».

© Bentley

Судя по шпионским фото с дорожных испытаний, новый Continental Supersports внешне не сильно отличается от стандартных моделей в линейке GT. Можно разве что отметить новый дизайн выхлопных патрубков, а также фиксированный задний спойлер и дополнительный аэродинамический обвес спереди, характерный для тестовых моделей.

Технические подробности о новой топовой версии Continental GT пока держатся в секрете, как и стоимость. Но скорее всего, как и Supersports, эта модификация будет выпущена ограниченным тиражом, а стоить будет намного дороже нынешнего GT, ценник на который начинается от $275 тысяч или 21,5 млн рублей по официальному обменному курсу.

Быстрее, маневреннее, громче: представлен новый Bentley Bentayga Speed