Bentley выпустит новую экстремальную версию Continental GT Supersports
Купе получит двигатель от люксового кроссовера Bentayga Speed.
Производитель роскошных автомобилей Bentley готовит новую топовую версию флагмана семейства двухдверных купе Continental GT. Модификация, вероятно, продолжит линейку экстремальных купе Supersports, запущенную в 2013 году.
Как пишет AutoCar со ссылкой на руководителя отдела исследований и разработок Bentley Маттиаса Рабе, новый мощный Continental GT может получить 641-сильный 4,0-литровый твин-турбо V8 от «заряженного» Bentayga Speed. Мотористам Bentley, правда, придётся потрудиться над повышением мощности агрегата, так как Continental четвертого поколения, представленный в прошлом году, в самой мощной версии Speed оснащается гибридным двигателем на 771 «лошадок».
Судя по шпионским фото с дорожных испытаний, новый Continental Supersports внешне не сильно отличается от стандартных моделей в линейке GT. Можно разве что отметить новый дизайн выхлопных патрубков, а также фиксированный задний спойлер и дополнительный аэродинамический обвес спереди, характерный для тестовых моделей.
Технические подробности о новой топовой версии Continental GT пока держатся в секрете, как и стоимость. Но скорее всего, как и Supersports, эта модификация будет выпущена ограниченным тиражом, а стоить будет намного дороже нынешнего GT, ценник на который начинается от $275 тысяч или 21,5 млн рублей по официальному обменному курсу.
Быстрее, маневреннее, громче: представлен новый Bentley Bentayga Speed