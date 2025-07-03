В России могут снова пересмотреть размер скидки за оплату штрафа ГАИ

Льготный период оплаты штрафа предложили разделить на два этапа.

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На рассмотрение в Госдуму РФ внесён законопроект о возвращении 50-процентной скидки для автомобилистов, своевременно оплачивающих штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Соответствующий документ размещён в электронной базе нижней палаты.

1 января текущего года льготный период на уплату штрафа был увеличен с 20 до 30 дней, но скидка была сокращена вдвое — до 25%. В то же время штрафы выросли в полтора-два раза.

Автор проекта закона, глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов считает, что необходимо вернуться к 50-процентной скидке. Как сказано в пояснительной записке, нагрузка на специалистов, которые занимаются взысканием штрафов не увеличится. А если ввести градацию – 50% скидки в первые 20 дней после штрафа и 25% с 21-го по 30-й — у водителей будет больше стимула быстрее оплачивать штрафы.

«Основной причиной введения такой «скидки» изначально являлось стимулирование автовладельцев на быструю оплату штрафов, за счет чего государство сокращает свои расходы на административные и судебные издержки», — говорится в документе.

Скидка на оплату штрафа не распространяется на серьезные нарушения ПДД, такие как управление авто в нетрезвом виде, повторный проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу. Кроме того, скидка не применяется к нарушениям, которые не регулируются на федеральном уровне, как, например, правила парковки.

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