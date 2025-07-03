Продажи новых автомобилей в России в первом полугодии сократились на 28%

Стали известны результаты продаж новых автомобилей в январе-июне 2025 года.

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Российский авторынок сократился более чем на четверть за первые шесть месяцев 2025 года. Продажи новых автомобилей превысили отметку в полмиллиона, но это всё равно на 28% меньше, чем годом ранее, следует из отчёта Минпромторга РФ.

С января по июнь в России было продано в общей сложности 607,5 тысяч машин всех категорий. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года объём продаж составил 844,6 тысяч единиц.

В минус ушли все сегменты авторынка. Легковые машины просели на 26%: продано 526 698 штук. На 19% упали продажи лёгких коммерческих автомобилей (LCV) — 48 823 единицы. Сильнее всего спрос, 54% в обоих сегментах, упал на грузовики и автобусы — 27 032 и 4 925 машин соответственно.

Продажи автомобилей в России в июне

В первый месяц лета россияне купили 101 тысячу новых автомобилей. В сравнении с маем продажи сократились всего на 2%, а вот в годовом выражении рынок ушёл в минус на 31%.

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