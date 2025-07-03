Stellantis объявил о возрождении спортивного подразделения SRT

Спустя четыре года после закрытия Street and Racing Technology возобновляет работу.

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«Заряженные» модели Chrysler, Dodge, Jeep и Ram возвращаются. Концерн Stellantis, которому принадлежат эти и ещё десяток других именитых автобрендов, возродил спортивное подразделение Street and Racing Technology (SRT).

Отдел существовал с 1993 года и на протяжении трёх десятилетий выпускал мощные спортивные версии внедорожников и купе FCA (Fiat Chrysler Automobiles). В портфолио SRT есть такие «монстры», как Dodge Viper, Hellcat и Ram TRX. В феврале 2021 года подразделение было расформировано, а сотрудников перевели в другие структуры. Но как оказалось, в Stellantis лишь взяли паузу в работе отдела.

Курировать возрожденное подразделение будет генеральный директор Ram Тим Кунискис, большой поклонник спортивных и гоночных автомобилей. А к работе в SRT присоединятся специалисты Chrysler, Dodge, Jeep и Ram. Ещё SRT займется гоночными программами этих марок. Так, например, Ram в следующем году возвращается в NASCAR, а Dodge не первый год строит прототипы для гонок по дрэг-рейсингу NHRA.

Как скоро автомобили Chrysler, Dodge, Jeep и Ram с шильдиком SRT появятся в продаже, в Stellantis не уточняют. Подробностей по линейке пока тоже нет.

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