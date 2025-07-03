Ситидрайв и Сбермобайл: водители каршеринга тратят 300-400 Мб мобильного интернета за поездку

Компании рассказали о влиянии технологичных мобильных устройств на популяризацию каршеринга.

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Для водителей каршеринговых автомобилей очень важны качественная мобильная связь и надёжный интернет. К такому выводу по итогам совместного исследования пришли сервис по краткосрочной и долгосрочной аренде автомобилей Ситидрайв и оператор связи СберМобайл, входящие в экосистему Сбера.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблер Авто», целевая аудитория пользователей каршеринга — люди в возрасте от 25 до 35 лет. Они, например, активно пользуются функцией мгновенного бронирования автомобилей в приложении Ситидрайва. А в дороге молодые клиенты часто применяют мобильную связь для навигации, прослушивания музыки и поиска локаций. В среднем каждый пользователь тратит 300-400 Мб за одну поездку продолжительностью один-два часа.

Следовательно, качественная связь и надёжный интернет — важный фактор успеха и роста клиентской базы как каршеринга, так и виртуальных операторов мобильной связи. И за прошлый год количество поездок на арендованных автомобилях в Москве выросло на 12%.

«Современный каршеринг неразрывно связан с технологическими возможностями мобильных устройств. Мы будем продолжать развивать этот аспект нашего сервиса», — отметил генеральный директор Ситидрайва Эдуард Мингажев.

Директор по продукту СберМобайл Артемий Пономарев: «Молодому поколению важно, чтобы всё работало «по щелчку» — — и каршеринг, и связь. И мы — за то, чтобы мобильная связь помогала экономить время и поддерживать ритм жизни».

По данным Департамента транспорта Москвы, количество пользователей каршеринга на сегодняшний день превышает 1,7 млн человек. Среди самых популярных моделей для аренды — Chery Tiggo 4, Geely Emgrand 7, Changan UNI-V и GAC GS3.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

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