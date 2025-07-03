В Geely прокомментировали информацию об уходе из России

По слухам, китайская компания оставит вместо себя бренды Belgee и Knewstar.

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Российский офис Geely отреагировал на сообщения в прессе об уходе компании с отечественного рынка. Пресс-служба опубликовала официальный комментарий, в котором подчеркнула, что китайский автопроизводитель будет работать в нашей стране и дальше.

В четверг, 3 июля, в СМИ появилась информация, согласно которой российских дилеров уведомили о том, что марка собирается покинуть российский рынок. Автомобили Geely по-прежнему будут доступны в России, но под марками Belgee и Knewstar.

«Данная информация не соответствует действительности. Бренд Geely продолжает работу в России и считает подобные источники информации не заслуживающими доверия», — говорится в официальном заявлении китайской компании, поступившем в редакцию «Рамблер Авто».

Geely дебютировала на российском рынке в 2007 году. На сегодняшний день в линейке компании в нашей стране представлены семь моделей: Coolray, Cityray, Altlas, Okavango, Emgrand, Preface и EX5.

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