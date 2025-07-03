Mercedes-Benz прощается с бензиновым CLA: раскрыта спецверсия Final Edition

Дальше — только гибриды и «электрички».

© Mercedes-Benz

Седан Mercedes‑Benz CLA третьего поколения в начале лета поступил в серийное производство. Не за горами старт продаж, который состоится уже в июле. А пока немецкая компания устроила проводы четырехдверке предыдущей генерации, ведь в семействе больше не будет версии с классическим топливным двигателем.

Специальная прощальная версия, представленная Mercedes-Benz, получила соответствующее название Final Edition. Фактически это топовая версия AMG CLA 45S. Двигатель, по крайней мере, точно такой же: рядная турбированная «четвёрка» 2,0 мощностью 416 л.с. Трансмиссия — полноприводная, за переключение передач отвечает 8-скоростной «робот». Скоростные характеристики тоже без изменений: разгон до 100 км/ч за четыре секунды и максимальная скорость 250 км/ч.

© Mercedes-Benz

Отличается Final Edition оформлением кузова и салона. Расцветка только одна — серый оттенок Magno, позаимствованный из программы персонализации Manufaktur Mountain. Дополняют дизайн жёлтые и чёрные акценты. Так, например, 19-дюймовые кованые диски окрашены в черный матовый цвет, интерьер изобилует жёлтыми полосами, а снаружи на передних дверях чёрно-жёлтым цветом нарисован индекс «45S», напоминающий об уникальности версии.

Кроме того, Mercedes-AMG CLA 45 S получил опциональный аэродинамический пакет. Среди доработок – увеличенный передний сплиттер, задний спойлер, воздуховоды и диффузор большего размера.

Стоимость последнего Mercedes‑Benz CLA с классическим бензиновым мотором пока не оглашена. Но наверняка Final Edition окажется дороже обычного 45S, ценник на который начинается от $80 тысяч или 6,2 млн рублей.

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