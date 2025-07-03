Житель Дубая заказал уникальный Rolls-Royce Phantom в подарок отцу

Кружева в салоне из 230 тысяч стежков, пороги из розового золота и позолоченный талисман Rolls-Royce на капоте.

© Rolls-Royce

Один из самых роскошных автомобилей в мире Rolls-Royce Phantom получил эксклюзивную версию Dentelle. Единичный экземпляр заказан состоятельным жителем Дубая в подарок отцу, рассказали в пресс-службе компании.

В переводе с французского dentelle переводится как «кружево», и такое наименование специальному Phantom дали не ради красоты слога. Дизайн салона вдохновлен вышивками и кружевами ручной работы. Передняя панель, спинки сидений и карты дверей украшены кружевной цветочной композицией. Это уникальное оформление насчитывает 230 тысяч стежков. Объёмные узоры выполнены с применением восьми различных техник вышивания.

© Rolls-Royce

Дополняют неповторимый салон отделанные из розового золота, защитные сетки аудиодинамиков и именные вышивки на подголовниках всех четырёх сидений. Ещё одна особенность кастомизированной версии — пороги, тоже сделанные из розового золота.

Снаружи Rolls-Royce Phantom Dentelle выглядит не менее эффектно. Двухцветный кузов украшен нарисованной вручную ветвью с жемчужными ягодами. Полированные 22-дюймовые диски, как и кузов, имеют двойной окрас, представляющий собой сочетание белого и орехово-коричневого цветов. В передней части капота установлена позолоченная статуэтка «Дух экстаза» («Spirit of Ecstasy»), являющаяся талисманом автомобилей Rolls-Royce.

© Rolls-Royce

Стоимость Dentelle не разглашается, но можно с уверенностью сказать, что кастомизация обошлась клиенту из Дубая в немалую сумму. Стандартный Phantom стоит минимум в $500 000 (39,3 млн рублей), и эксклюзивное оформление столь дорогого автомобиля по определению не может быть дешевым.

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