Xiaomi рассказала, когда запустит продажи автомобилей за пределами Китая
Компания работает над решением проблемы, мешающей ей выйти на глобальный рынок.
Автомобильное подразделение технологического гиганта Xiaomi готово запустить продажи машин за пределами Китая, но не раньше 2027 года. Об этом рассказал Reuters со ссылкой на генерального директора компании Лэй Цзюня.
В апреле 2024 года Xiaomi Auto дебютировала с электроседаном SU7, а в конце июня текущего года открыла предзаказы на батарейный кроссовер YU7. Пока официально купить эти машины можно только в Поднебесной, так как на зарубежные рынки производитель не спешит выходить.
Заводу Xiaomi Auto не хватает мощностей даже для того, чтобы удовлетворить спрос в Китае: очередь на SU7 растянулась до следующего года, а книга заказов на YU7 заполнена вплоть до 2027 года. Как раз в 2027 году компания планирует расширить производство и уже после этого сможет начать поставки за рубеж.
«Мы будем наращивать наши производственные мощности», — пообещал глава Xiaomi, не назвав, правда, точные цифры.
Сейчас производственные мощности завода Xiaomi Motor в Пекине позволяют выпускать 300 тысяч автомобилей в год. Только на новый кроссовер поступило 315 тысяч заявок. Все 150 тысяч седанов, которые будут выпущены в нынешнем году, тоже распроданы.