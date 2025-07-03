Xiaomi рассказала, когда запустит продажи автомобилей за пределами Китая

Компания работает над решением проблемы, мешающей ей выйти на глобальный рынок.

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Автомобильное подразделение технологического гиганта Xiaomi готово запустить продажи машин за пределами Китая, но не раньше 2027 года. Об этом рассказал Reuters со ссылкой на генерального директора компании Лэй Цзюня.

В апреле 2024 года Xiaomi Auto дебютировала с электроседаном SU7, а в конце июня текущего года открыла предзаказы на батарейный кроссовер YU7. Пока официально купить эти машины можно только в Поднебесной, так как на зарубежные рынки производитель не спешит выходить.

Заводу Xiaomi Auto не хватает мощностей даже для того, чтобы удовлетворить спрос в Китае: очередь на SU7 растянулась до следующего года, а книга заказов на YU7 заполнена вплоть до 2027 года. Как раз в 2027 году компания планирует расширить производство и уже после этого сможет начать поставки за рубеж.

«Мы будем наращивать наши производственные мощности», — пообещал глава Xiaomi, не назвав, правда, точные цифры.

Сейчас производственные мощности завода Xiaomi Motor в Пекине позволяют выпускать 300 тысяч автомобилей в год. Только на новый кроссовер поступило 315 тысяч заявок. Все 150 тысяч седанов, которые будут выпущены в нынешнем году, тоже распроданы.

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